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Знесли паркан. У Грузії протестувальники почали штурмувати парламент

Новость на русском →
Тбілісі, Вівторок 07 березня 2023 23:02
Знесли паркан. У Грузії протестувальники почали штурмувати парламент Фото: у Грузії протестувальники почали штурмувати парламент (twitter.com/alexkavtaradze_)
Автор: Іван Носальський

У Грузії учасники масового протесту знесли паркан під парламентом. Вони намагаються прорватися до будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Imedi News.

Як зазначає видання, протестувальники демонтували залізну конструкцію, яку було встановлено під парламентом.

Також вони кидали різні предмети у бік правоохоронців, які перебувають на території будівлі законодавчого органу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Грузії сьогодні, 7 березня, у першому читанні ухвалили законопроект про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Ініціативою пропонується надавати статус "агентів іноземного впливу" ЗМІ та громадським організаціям, які фінансують з-за кордону.

Після цього у Тбілісі розпочалися масові протести проти скандального рішення парламенту. Там спостерігаються зіткнення з поліцією, яка застосовує сльозогінний газ та водомет.

У свою чергу президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників. Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу парламенту.

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