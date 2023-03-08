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У Грузії під час учорашніх протестів затримали 66 осіб

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Тбілісі, Середа 08 березня 2023 10:00
У Грузії під час учорашніх протестів затримали 66 осіб Фото: у Тбілісі на протестах затримали 66 людей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У столиці Грузії вчора під час мітингу проти скандального закону про "іноагентів" затримали 66 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Грузії.

У відомстві зазначають, що учасників акції затримали в адміністративному порядку за опір поліції (стаття 173) та дрібне хуліганство (стаття 166).

Також поліція порушила кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 353 (напад на поліцейського) та ст. 187 (пошкодження чи знищення речі). У МВС заявляють, що внаслідок протесту постраждали 50 силовиків, а також учасники акції. Проте кількість травмованих протестувальників не назвали.

Нагадаємо, вчора після парламенту Грузії в першому читанні схвалив законопроект про "іноагентів", який копіює російський. Згідно з документом, у Грузії створять реєстр "агентів іноземного впливу" для ЗМІ та організацій, які фінансуються з-за кордону.

Після рішення парламенту у Тбілісі розпочалися масові протести. Учасники акції дійшли до парламенту та почали штурмувати будівлю.

Між протестувальниками та демонстрантами сталися сутички. Силовики вночі розігнали мітингувальників, застосовуючи міномети та сльозогінний газ.

Сьогодні грузинська опозиція анонсувала нові протести біля парламенту.

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