В Грузии возобновились протесты и начался женский марш

В Тбилиси второй день продолжаются массовые протесты из-за российского законопроекта об "иноагентах". Сегодня после обеда люди начали активно сходиться на новые митинги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".
Акция перед парламентом Грузии проходит под лозунгом: "Нет российскому закону!". На митинге собрались студенты, участницы "Марша женщин", рядовые граждане, а также представители оппозиции.
Как сообщается, участники акции скандируют: "Нет российскому закону", "Грузия", "Больше женщин в парламенте", "Нет тотальному контролю!". Также раздается государственный гимн Грузии.
В своих выступлениях участники акции подчеркнули, что женщины не отступят от европейского выбора страны.
"Европейский выбор у нас не отобрать, Европа - наш конституционный выбор", - отмечают протестующие.
Напомним, вчера, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об "иноагентах", который копирует российский. Согласно документу, в Грузии создадут реестр "агентов иностранного влияния" для СМИ и финансируемых из-за рубежа организаций.
После решения парламента в Тбилиси начались массовые протесты. Участники акции дошли до парламента и начали штурмовать здание.
Между протестующими и демонстрантами произошли столкновения. Силовики ночью разогнали митингующих, применяя минометы и слезоточивый газ.
Кроме того, во время митинга задержали 66 человек.
Однако сегодня грузинская оппозиция анонсировала новые протесты возле парламента.
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