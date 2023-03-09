В Грузії на протестах затримали бійця, який воював на боці України

Під час протестів в Грузії 8 березня, правоохоронці затримали бійця, який воював проти Росії на боці України - Надіма Хмаладзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинську редакцію "Радіо Свобода".
Нагадаємо, сьогодні МВС Грузії повідомило, що грузинських мітингарів, яких затримали під час протестів в Тбілісі та ще не доставили до суду, відпустили з СІЗО.
Раніше ми повідомляли, що частину затриманих на протестах в Тбілісі перевели до інших міст.
Детальніше про протести в Грузії, їх причини та до чого це може призвести - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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