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В Грузії на протестах затримали бійця, який воював на боці України

Фото: український боєць Надім Хмаладзе (facebook.com/permalink)
Автор: Каріна Левицька

Під час протестів в Грузії 8 березня, правоохоронці затримали бійця, який воював проти Росії на боці України - Надіма Хмаладзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинську редакцію "Радіо Свобода".

Нагадаємо, сьогодні МВС Грузії повідомило, що грузинських мітингарів, яких затримали під час протестів в Тбілісі та ще не доставили до суду, відпустили з СІЗО.

Раніше ми повідомляли, що частину затриманих на протестах в Тбілісі перевели до інших міст.

Детальніше про протести в Грузії, їх причини та до чого це може призвести - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Грузія