В Грузии на протестах задержали бойца, воевавшего на стороне Украины

Напомним, сегодня МВД Грузии сообщило, что грузинских митингующих, задержанных во время протестов в Тбилиси и еще не доставленных в суд, отпущены из СИЗО.

Ранее мы сообщали, что часть задержанных на протестах в Тбилиси перевели в другие города.

Детальнее о протестах в Грузии, их причинах и к чему это может привести - читайте в материале РБК-Украина.

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