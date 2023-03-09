В Грузии на протестах задержали бойца, воевавшего на стороне Украины

Во время протестов в Грузии 8 марта, правоохранители задержали бойца, воевавшего против России на стороне Украины - Надима Хмаладзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинскую редакцию "Радио Свобода".
Напомним, сегодня МВД Грузии сообщило, что грузинских митингующих, задержанных во время протестов в Тбилиси и еще не доставленных в суд, отпущены из СИЗО.
Ранее мы сообщали, что часть задержанных на протестах в Тбилиси перевели в другие города.
Детальнее о протестах в Грузии, их причинах и к чему это может привести - читайте в материале РБК-Украина.
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