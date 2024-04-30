У Грузії під парламентом знову сутички на протесті проти закону про іноагентів (відео)

Закон про іноагентів у Грузії

Нагадаємо, 17 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про іноземних агентів, що викликав масові протести в країні. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.

Схожий закон існує в Росії й активно використовується для придушення незгодних із діями влади.

Дії парламенту викликали хвилю протестів у Тбілісі. Учасники акцій закликають не голосувати за закон у другому читанні.

Тим часом президент Грузії Саломе Зурабішвілі відразу ж заявила, що ветує закон, якщо його схвалить парламент

Пізніше Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо скандального закону про іноагентів, який ухвалили у Грузії у першому читанні. Закон може стати загрозою для вступу країни до ЄС.

Водночас у правлячій партії Грузії заявили, що цей закон можуть скасувати або змінити, якщо Грузію запросять стати членом ЄС.

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