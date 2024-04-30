В Грузии под парламентом снова стычки на протесте против закона об иноагентах (видео)

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, 17 апреля парламент Грузиипринял в первом чтении скандальный законопроект об иностранных агентах, вызвавший массовые протесты в стране. Документ поддержали 83 депутата, против не голосовал никто.

Сходный закон существует в России и активно используется для подавления несогласных с действиями власти.

Действия парламента вызвали волну протестов в Тбилиси. Участники акций призывают не голосовать за закон во втором чтении.

Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили сразу же заявила, что ветирует закон, если его одобрит парламент

Позже Европейский парламент принял резолюцию по скандальному закону об иноагентах, который был принят в Грузии в первом чтении. Закон может стать угрозой для вступления страны в ЕС.

В то же время в правящей партии Грузии заявили, что этот закон могут отменить или изменить, если Грузию пригласят стать членом ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.