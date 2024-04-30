У Грузії під парламентом знову сутички на протесті проти закону про іноагентів (відео)

У Тбілісі у вівторок, 30 квітня, знову протестують проти скандального закону про іноагентів. Між протестувальниками та силовиками почалися сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ та привела в готовність водомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузії" .

Поліція застосувала сльозогінний газ та привела в готовність водомети, але ще не використовувала їх.

Періодично між учасниками акції та співробітниками МВС відбуваються сутички. Також були затримання.

Депутати правлячої партії "Грузинська мрія" вже близько години не можуть покинути парламент, оскільки всі прилеглі вулиці заблоковані протестувальниками.

Як повідомляє видання, протестувальники прийшли під парламент та спробували заблокувати виходи з нього.

Закон про іноагентів у Грузії

Нагадаємо, 17 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про іноземних агентів, що викликав масові протести в країні. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.

Схожий закон існує в Росії й активно використовується для придушення незгодних із діями влади.

Дії парламенту викликали хвилю протестів у Тбілісі. Учасники акцій закликають не голосувати за закон у другому читанні.

Тим часом президент Грузії Саломе Зурабішвілі відразу ж заявила, що ветує закон, якщо його схвалить парламент

Пізніше Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо скандального закону про іноагентів, який ухвалили у Грузії у першому читанні. Закон може стати загрозою для вступу країни до ЄС.

Водночас у правлячій партії Грузії заявили, що цей закон можуть скасувати або змінити, якщо Грузію запросять стати членом ЄС.

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