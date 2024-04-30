ua en ru
Вт, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Грузії під парламентом знову сутички на протесті проти закону про іноагентів (відео)

Грузія, Вівторок 30 квітня 2024 21:44
UA EN RU
У Грузії під парламентом знову сутички на протесті проти закону про іноагентів (відео) Фото: протест у Грузії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Тбілісі у вівторок, 30 квітня, знову протестують проти скандального закону про іноагентів. Між протестувальниками та силовиками почалися сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ та привела в готовність водомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузії".

Як повідомляє видання, протестувальники прийшли під парламент та спробували заблокувати виходи з нього.

Депутати правлячої партії "Грузинська мрія" вже близько години не можуть покинути парламент, оскільки всі прилеглі вулиці заблоковані протестувальниками.

Періодично між учасниками акції та співробітниками МВС відбуваються сутички. Також були затримання.

Поліція застосувала сльозогінний газ та привела в готовність водомети, але ще не використовувала їх.

Закон про іноагентів у Грузії

Нагадаємо, 17 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про іноземних агентів, що викликав масові протести в країні. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.

Схожий закон існує в Росії й активно використовується для придушення незгодних із діями влади.

Дії парламенту викликали хвилю протестів у Тбілісі. Учасники акцій закликають не голосувати за закон у другому читанні.

Тим часом президент Грузії Саломе Зурабішвілі відразу ж заявила, що ветує закон, якщо його схвалить парламент

Пізніше Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо скандального закону про іноагентів, який ухвалили у Грузії у першому читанні. Закон може стати загрозою для вступу країни до ЄС.

Водночас у правлячій партії Грузії заявили, що цей закон можуть скасувати або змінити, якщо Грузію запросять стати членом ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Тбилиси
NEWS
Новий закон про мобілізацію: чи забиратимуть до армії жінок
Новий закон про мобілізацію: чи забиратимуть до армії жінок
DAILY
Посол Оле Егберг Міккельсен: У Данії немає "втоми від України"
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Посол Оле Егберг Міккельсен: У Данії немає "втоми від України"