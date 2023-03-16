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В Грузії оштрафували правопорушників, що спалили прапор ЄС

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Грузія, Четвер 16 березня 2023 21:23
В Грузії оштрафували правопорушників, що спалили прапор ЄС Фото: в Грузії оштрафували правопорушників, що зірвали та спалили прапор ЄС (https://twitter.com/ekhokavkaza)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 16 березня, грузинські правоохоронці оштрафували п'ятьох правопорушників, що днями зірвали та спалили прапор Європейського союзу, що був піднятий біля парламенту Грузії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новости-Грузия".

Міністерство внутрішніх справ Грузії оштрафувало лідера “Консервативного руху” Зураба Махарадзе та чотирьох його соратників на тисячу ларі (390 доларів) кожного.

У МВС також заявили, що "вживаються правові заходи щодо інших осіб, причетних до цього процесу".

З минулого року в Грузії є правопорушенням осквернення виставленого держустановою прапора чи герба ЄС, НАТО чи іншої міжнародної організації, а також країни, з якою країна має дипломатичні відносини.

Подібні дії підлягають штрафу чи адміністративному позбавленню волі на строк до 15 діб.

Поліцейські Грузії, своєю чергою, замінили прапор біля будівля парламенту.

Нагадаємо, 14 березня, проросійські радикали спалили прапор ЄС біля парламенту Грузії.

Тим часом в Тбілісі образились через підтримку України, а МЗС запропонувало прем'єру Грузії припинити повторювати тези російської пропаганди.

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