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В Грузии оштрафовали правонарушителей, которые сожгли флаг ЕС

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Грузия, Четверг 16 марта 2023 21:23
В Грузии оштрафовали правонарушителей, которые сожгли флаг ЕС Фото: в Грузии были оштрафованы правонарушители, которые сорвали и сожгли флаг ЕС (https://twitter.com/ekhokavkaza)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 марта, грузинские правоохранители оштрафовали пятерых правонарушителей, которые на днях сорвали и сожгли флаг Европейского союза, поднятый у парламента Грузии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости-Грузия".

Министерство внутренних дел Грузии оштрафовало лидера Консервативного движения Зураба Махарадзе и четырех его соратников на тысячу лари (390 долларов) каждого.

В МВД также заявили, что "принимаются правовые меры в отношении других лиц, причастных к этому процессу".

С прошлого года в Грузии есть правонарушением осквернения выставленного госучреждением флага или герба ЕС, НАТО или другой международной организации, а также страны, с которой страна имеет дипломатические отношения.

Подобные действия подлежат штрафу или административному лишению свободы сроком до 15 суток.

Полицейские Грузии, в свою очередь заменили флаг у здания парламента.

Напомним, 14 марта пророссийские радикалы сожгли флаг ЕС возле парламента Грузии.

Тем временем в Тбилиси обиделись из-за поддержки Украины, а МИД предложил премьеру Грузии прекратить повторять тезисы российской пропаганды.

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