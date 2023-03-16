В Грузии оштрафовали правонарушителей, которые сожгли флаг ЕС

Сегодня, 16 марта, грузинские правоохранители оштрафовали пятерых правонарушителей, которые на днях сорвали и сожгли флаг Европейского союза, поднятый у парламента Грузии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание " Новости-Грузия ".

Министерство внутренних дел Грузии оштрафовало лидера Консервативного движения Зураба Махарадзе и четырех его соратников на тысячу лари (390 долларов) каждого.

В МВД также заявили, что "принимаются правовые меры в отношении других лиц, причастных к этому процессу".

С прошлого года в Грузии есть правонарушением осквернения выставленного госучреждением флага или герба ЕС, НАТО или другой международной организации, а также страны, с которой страна имеет дипломатические отношения.

Подобные действия подлежат штрафу или административному лишению свободы сроком до 15 суток.

Полицейские Грузии, в свою очередь заменили флаг у здания парламента.

Полицейские установили флаг Евросоюза перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси. Ранее флаг сорвали и сожгли лидеры и приверженцы прокремлевской радикальной группировки "Альт-Инфо" и партии "Консервативное движение".

Mzia Saganelidze RFE/RL pic.twitter.com/CehCN0KFjq — Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) 14 марта, 2023

Напомним, 14 марта пророссийские радикалы сожгли флаг ЕС возле парламента Грузии.

Тем временем в Тбилиси обиделись из-за поддержки Украины, а МИД предложил премьеру Грузии прекратить повторять тезисы российской пропаганды.

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