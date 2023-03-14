Проросійські радикали спалили прапор ЄС біля парламенту Грузії, МВС відкрило справу
Прокремлівські радикали спалили прапор Європейського союзу біля парламенту Грузії. Міністерство внутрішніх справ країни відкрило справу через інцидент.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Грузия Online".
Інцидент біля парламенту Грузії
Прихильники й лідери прокремлівського радикального угруповання "Альт-Інфо" і партії "Консервативний рух" зірвали прапор ЄС біля парламенту Грузії. Після цього вони спалили його разом з іншими прапорами Євросоюзу.
Радикали провели акції "проти агентів, які намагаються втягнути Грузію в війну". Зокрема вони вимагають звільнити осіб, яких затримали у справі про заворушення в Тбілісі 5 липня 2021 року й провести референдум щодо законопроєкту про "іноагентів".
Прокремлівські радикали, які зібрались сьогодні, виступають з антизахідними і гомофобними заявами.
Реакція МВС
МВС вже розпочало адміністративне провадження через спалення прапору ЄС. Відомство закликає радикалів не виходити за рамки допустимих законом свободи зібрань і вираження думки.
"Міністерство внутрішніх справ, на підставі статті 174 (18-ї прима) Кодексу адміністративних правопорушень, порушило справу про адміністративне правопорушення, що передбачає наругу над офіційним символом Євросоюзу, Організації Північноатлантичного договору або іншої міжнародної організації, встановленим/вивішеним державною установою", - пише видання.
Правопорушників планують ідентифікувати та оштрафувати.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно МЗС України висловило солідарність з грузинським народом в його прагненні продовжувати розбудову європейського майбутнього в країні.
Тим часом в Тбілісі образились через підтримку України, а МЗС запропонувало прем'єру Грузії припинити повторювати тези російської пропаганди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.