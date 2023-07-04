У Грузії назвали крайньою формою ескалації відправку Україною посла до Тбілісі через Саакашвілі

У МЗС Грузії назвали "крайньою формою ескалації" пропозицію України відправити посла до Тбілісі через суттєве погіршення стану Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Грузії.

Міністерство закордонних справ Грузії висловило "глибоку стурбованість" рішенням влади України відправити грузинського посла Георгія Закарашвілі для консультацій.

"Така дія є крайньою формою ескалації дипломатичних відносин, і дуже прикро, що офіційний Київ йде на такий крок проти дружньої держави та народу", - сказано у заяві.

У МЗС заявили, що причина для відправки посла їм особливо незрозуміла. Там додають, що р ішення Страсбурзького суду підтвердило "найвищі стандарти захисту прав Міхеїла Саакашвілі державою".

" На тлі такого розвитку подій рішення української влади суттєво шкодить стратегічним відносинам двох країн і є прямим втручанням у внутрішні справи суверенної держави", - сказано у заяві.

В МЗС Грузії с подіваються, що офіційний Київ перегляне своє рішення і докладе зусиль для подальшого розвитку "історично дружніх відносин" між країнами.

У відомстві додали, що "на цьому етапі утримуються від будь-якої додаткової реакції у відповідь на кроки України та подальші загострення з нею двосторонніх відносин, що заведе існуючу і без того складну ситуацію в глухий кут".

Додамо, що г олова правлячої грузинської партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що така позиція української влади "образлива". Він вважає, що до відправлення Саакашвілі в Грузію нібито "причетні конкретні високопоставлені особи української влади".

При цьому він зазначив, що Грузія хоче залишитися в режимі дружби з владою України, "нехай навіть в односторонньому порядку".

Стан Саакашвілі

Вчора Саакашвілі з'явився на судовому засіданні в онлайн-форматі вперше після довгої паузи. Він показав як сильно схуд під час перебування у лікарні.

Нагадаємо, що Саакашвілі затримали місцеві правоохоронці у Грузії у жовтні 2021 року через "зловживання владою та переслідування політичних опонентів". Після цього його заочно засудили до шести років ув'язнення.

За час перебування під ув'язненням Саакашвілі вісім разів оголошував голодування, через що його госпіталізували до місцевої клініки, де він знаходиться зараз.

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість станом Саакашвілі. Він доручив МЗС викликати грузинського посла на килим.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що доручення президента є дуже жорсткою формою дипломатії.

Сьогодні МЗС України висловило рішучий протест послу Грузії та запропонувала йому відправитись до Тбілісі для консультації.

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