В Грузии назвали крайней формой эскалации отправку Украиной посла в Тбилиси из-за Саакашвили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.

Министерство иностранных дел Грузии выразило "глубокую обеспокоенность" решением властей Украины отправить грузинского посла Георгия Закарашвили для консультаций.

"Такое действие является крайней формой эскалации дипломатических отношений, и очень досадно, что официальный Киев идет на такой шаг против дружественного государства и народа", - говорится в заявлении.

В МИД заявили, что причина для отправки посла им особенно непонятна. Там добавляют, что решение Страсбургского суда подтвердило "высшие стандарты защиты прав Михеила Саакашвили государством".

" На фоне такого развития событий решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и является прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства", - говорится в заявлении.

В МИД Грузии надеются, что официальный Киев пересмотрит свое решение и приложит усилия для дальнейшего развития "исторически дружеских отношений" между странами.

В ведомстве добавили, что "на этом этапе воздерживаются от какой-либо дополнительной реакции в ответ на шаги Украины и дальнейшие обострения с ней двусторонних отношений, что заведет существующую и без того сложную ситуацию в тупик".

Добавим, что глава правящей грузинской партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что такая позиция украинской власти "оскорбительна". Он считает, что к отправке Саакашвили в Грузию якобы "причастны конкретные высокопоставленные лица украинской власти".

При этом он отметил, что Грузия хочет остаться в режиме дружбы с властями Украины, "пусть даже в одностороннем порядке".

Состояние Саакашвили

Вчера Саакашвили появился на заседании в онлайн-формате впервые после долгой паузы. Он показал, как сильно похудел во время пребывания в больнице.

Напомним, что Саакашвили задержали местные правоохранители в Грузии в октябре 2021 года из-за "злоупотребления властью и преследования политических оппонентов". После этого его заочно приговорили к шести годам заключения.

Во время пребывания под заключением Саакашвили восемь раз объявлял голодовку, из-за чего его госпитализировали в местную клинику, где он находится сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность состоянием Саакашвили. Он поручил МИД вызвать грузинского посла на ковер.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что поручение президента является очень жесткой формой дипломатии.

Сегодня МИД Украины выразило решительный протест послу Грузии и предложило ему отправиться в Тбилиси для консультации.

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