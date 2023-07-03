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Дуже жорстка форма дипломатії. Кулеба роз'яснив рішення Зеленського через Саакашвілі

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Понеділок 03 липня 2023 22:23
Дуже жорстка форма дипломатії. Кулеба роз'яснив рішення Зеленського через Саакашвілі Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Доручення президента Володимира Зеленського висловити протест та запропонувати виїхати з України грузинському послу є дуже жорсткою формою дипломатії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами глави МЗС, після того, як з'явилися нові фотографії колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, все досягло точки кипіння, тому Україна пішла на різкий, але справедливий крок.

"Знаєте, коли держава чимось незадоволена, перший рівень реакції - висловити протест. Другий рівень реакції - це відкликати свого посла на консультації. А третій рівень реакції, на кілька порядків вищий за жорсткістю, - це попросити посла цієї країни виїхати з України на консультації зі своїм урядом. У дипломатії це надзвичайно жорстка форма, але грузинська влада на неї заслуговує", - додав міністр.

Він розповів, що завтра, 4 липня, вранці грузинський посол буде у Міністерстві закордонних справ та з ним проведуть відповідну розмову.

Як зазначив Кулеба, грузинський дипломат має консультуватися зі своїм урядом щодо того, куди йде країна і навіщо вона руйнує відносини з Україною.

"Ми вважаємо, що вони (влада Грузії - ред.) повинні припинити знущання над Саакашвілі та повернути його нам, оскільки він - громадянин України", - додав міністр.

Глава МЗС підкреслив, що влада Грузії хоче довести його до смерті і це бажання ґрунтується "виключно на особистій ненависті та помсті".

Реакція Зеленського на ситуації із Саакашвілі

Нагадаємо, глава української держави сьогодні, 3 липня, віддав доручення викликати грузинського посла в МЗС та запропонувати виїхати до Тбілісі для консультацій. Це сталося після того, як ЗМІ почали публікувати нові фото Саакашвілі, де він продемонстрував, наскільки сильно схуд.

При цьому президент України закликав партнерів нашої країни також відреагувати на ситуацію довкола колишнього глави грузинської держави.

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Володимир Зеленський МЗС України Дмитро Кулеба Міхеіл Саакашвілі
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