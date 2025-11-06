Грузія звинуватила Україну у перешкодах на шляху до вступу в ЄС

За словами Бочорішвілі, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії Грузія демонструвала політичну підтримку України.

"Соромно, коли хтось звинувачує Грузію, що вона в чомусь винна стосовно України. Ми робили все, щоб показати політичну підтримку, і Україна завжди її отримувала", - сказала міністерка.

Бочорішвілі також заявила, що висновки Єврокомісії "спотворюють реальні факти" і не враховують позицію Тбілісі. Вона підкреслила, що політика уряду Грузії збігається з підходом країн-членів ЄС та НАТО - уникати прямих конфронтацій із Росією, щоб не створювати нових ризиків безпеці.

"Шлях інтеграції Грузії до ЄС супроводжувався негативним ставленням України - щоб Грузія не отримала статусу кандидата. Ми бачили кампанії у 2022-2023 роках, у яких Україна в різних формах виступала проти нашої євроінтеграції", - заявила глава МЗС.

Вона додала, що Україна не є членом Євросоюзу, а тому "не може мати жодних застережень" щодо процесу вступу Грузії до ЄС.

Коментуючи заяви посла ЄС у Тбілісі Павла Герчинського, Бочорішвілі наголосила, що його позиція повністю збігається із заявами європейських лідерів - Каї Каллас і Марти Кос.

"Ми бачили єдину заяву Брюсселя, у якій навмисно спотворені факти щодо подій у Грузії 4 жовтня. Очікувати, що посол ЄС зробить якусь іншу заяву, не варто", - підсумувала вона.