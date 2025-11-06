UA

Грузія звинуватила Україну у перешкодах на шляху до вступу в ЄС

Фото: глава МЗС Грузії Мака Бочорішвілі (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна у різних формах виступала проти інтеграції її країни до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Бочорішвілі, яку наводить "Грузия Online".

За словами Бочорішвілі,  з перших днів повномасштабного вторгнення Росії Грузія демонструвала політичну підтримку України.

"Соромно, коли хтось звинувачує Грузію, що вона в чомусь винна стосовно України. Ми робили все, щоб показати політичну підтримку, і Україна завжди її отримувала", - сказала міністерка.

Бочорішвілі також заявила, що висновки Єврокомісії "спотворюють реальні факти" і не враховують позицію Тбілісі. Вона підкреслила, що політика уряду Грузії збігається з підходом країн-членів ЄС та НАТО - уникати прямих конфронтацій із Росією, щоб не створювати нових ризиків безпеці.

"Шлях інтеграції Грузії до ЄС супроводжувався негативним ставленням України - щоб Грузія не отримала статусу кандидата. Ми бачили кампанії у 2022-2023 роках, у яких Україна в різних формах виступала проти нашої євроінтеграції", - заявила глава МЗС.

Вона додала, що Україна не є членом Євросоюзу, а тому "не може мати жодних застережень" щодо процесу вступу Грузії до ЄС.

Коментуючи заяви посла ЄС у Тбілісі Павла Герчинського, Бочорішвілі наголосила, що його позиція повністю збігається із заявами європейських лідерів - Каї Каллас і Марти Кос.

"Ми бачили єдину заяву Брюсселя, у якій навмисно спотворені факти щодо подій у Грузії 4 жовтня. Очікувати, що посол ЄС зробить якусь іншу заяву, не варто", - підсумувала вона.

Що передувало

Грузія отримала найгострішу критику серед усіх країн-кандидатів у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення ЄС. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що наразі Грузія залишається кандидатом "лише формально".

Посол ЄС у Тбілісі Павел Герчинський додав, що звіт Єврокомісії має стати "протверезним сигналом" для грузинської влади.

У МЗС Грузії у відповідь заявили, що документ використовується для "поширення безпідставно негативних оцінок щодо країни" та є підґрунтям для "подальших політичних маніпуляцій".

Протести у Грузії

Нагадаємо, у ввечері 4 жовтня у центрі Тбілісі сталися масові заворушення. Учасники акції протесту після муніципальних виборів у Грузії спробували штурмувати президентський палац.

Поліція застосувала для розгону протестувальників водомет і сльозогінний газ. Організаторів протестів затримали.

Детальніше про те, що відбувалося в Грузії в день виборів - читайте в матеріалі РБК-Україна про голосування та в окремому матеріалі про протести.

