Грузия обвинила Украину в препятствиях на пути к вступлению в ЕС

Фото: глава МИД Грузии Мака Бочоришвили (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина в разных формах выступала против интеграции ее страны в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бочоришвили, которое приводит"Грузия Online".

По словам Бочоришвили, с первых дней полномасштабного вторжения России Грузия демонстрировала политическую поддержку Украины.

"Стыдно, когда кто-то обвиняет Грузию, что она в чем-то виновата по отношению к Украине. Мы делали все, чтобы показать политическую поддержку, и Украина всегда ее получала", - сказала министр.

Бочоришвили также заявила, что выводы Еврокомиссии "искажают реальные факты" и не учитывают позицию Тбилиси. Она подчеркнула, что политика правительства Грузии совпадает с подходом стран-членов ЕС и НАТО - избегать прямых конфронтаций с Россией, чтобы не создавать новых рисков безопасности.

"Путь интеграции Грузии в ЕС сопровождался негативным отношением Украины - чтобы Грузия не получила статус кандидата. Мы видели кампании в 2022-2023 годах, в которых Украина в разных формах выступала против нашей евроинтеграции", - заявила глава МИД.

Она добавила, что Украина не является членом Евросоюза, а потому "не может иметь никаких оговорок" относительно процесса вступления Грузии в ЕС.

Комментируя заявления посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского, Бочоришвили подчеркнула, что его позиция полностью совпадает с заявлениями европейских лидеров - Каи Каллас и Марты Кос.

"Мы видели единственное заявление Брюсселя, в котором намеренно искажены факты о событиях в Грузии 4 октября. Ожидать, что посол ЕС сделает какое-то другое заявление, не стоит", - подытожила она.

 

Что предшествовало

Грузия получила самую острую критику среди всех стран-кандидатов в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что пока Грузия остается кандидатом "только формально".

Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский добавил, что отчет Еврокомиссии должен стать "отрезвляющим сигналом" для грузинских властей.

В МИД Грузии в ответ заявили, что документ используется для "распространения безосновательно негативных оценок в отношении страны" и является основой для "дальнейших политических манипуляций".

Протесты в Грузии

Напомним, вечером 4 октября в центре Тбилиси произошли массовые беспорядки. Участники акции протеста после муниципальных выборов в Грузии попытались штурмовать президентский дворец.

Полиция применила для разгона протестующих водомет и слезоточивый газ. Организаторы протестов были задержаны.

Подробнее о том, что происходило в Грузии в день выборов - читайте в материале РБК-Украина о голосовании и в отдельном материале о протестах.

УкраинаГрузияВступление в ЕС