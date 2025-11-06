Грузия обвинила Украину в препятствиях на пути к вступлению в ЕС

По словам Бочоришвили, с первых дней полномасштабного вторжения России Грузия демонстрировала политическую поддержку Украины.

"Стыдно, когда кто-то обвиняет Грузию, что она в чем-то виновата по отношению к Украине. Мы делали все, чтобы показать политическую поддержку, и Украина всегда ее получала", - сказала министр.

Бочоришвили также заявила, что выводы Еврокомиссии "искажают реальные факты" и не учитывают позицию Тбилиси. Она подчеркнула, что политика правительства Грузии совпадает с подходом стран-членов ЕС и НАТО - избегать прямых конфронтаций с Россией, чтобы не создавать новых рисков безопасности.

"Путь интеграции Грузии в ЕС сопровождался негативным отношением Украины - чтобы Грузия не получила статус кандидата. Мы видели кампании в 2022-2023 годах, в которых Украина в разных формах выступала против нашей евроинтеграции", - заявила глава МИД.

Она добавила, что Украина не является членом Евросоюза, а потому "не может иметь никаких оговорок" относительно процесса вступления Грузии в ЕС.

Комментируя заявления посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского, Бочоришвили подчеркнула, что его позиция полностью совпадает с заявлениями европейских лидеров - Каи Каллас и Марты Кос.

"Мы видели единственное заявление Брюсселя, в котором намеренно искажены факты о событиях в Грузии 4 октября. Ожидать, что посол ЕС сделает какое-то другое заявление, не стоит", - подытожила она.