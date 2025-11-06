Грузия обвинила Украину в препятствиях на пути к вступлению в ЕС

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина в разных формах выступала против интеграции ее страны в Европейский Союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бочоришвили, которое приводит"Грузия Online".
По словам Бочоришвили, с первых дней полномасштабного вторжения России Грузия демонстрировала политическую поддержку Украины.
"Стыдно, когда кто-то обвиняет Грузию, что она в чем-то виновата по отношению к Украине. Мы делали все, чтобы показать политическую поддержку, и Украина всегда ее получала", - сказала министр.
Бочоришвили также заявила, что выводы Еврокомиссии "искажают реальные факты" и не учитывают позицию Тбилиси. Она подчеркнула, что политика правительства Грузии совпадает с подходом стран-членов ЕС и НАТО - избегать прямых конфронтаций с Россией, чтобы не создавать новых рисков безопасности.
"Путь интеграции Грузии в ЕС сопровождался негативным отношением Украины - чтобы Грузия не получила статус кандидата. Мы видели кампании в 2022-2023 годах, в которых Украина в разных формах выступала против нашей евроинтеграции", - заявила глава МИД.
Она добавила, что Украина не является членом Евросоюза, а потому "не может иметь никаких оговорок" относительно процесса вступления Грузии в ЕС.
Комментируя заявления посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского, Бочоришвили подчеркнула, что его позиция полностью совпадает с заявлениями европейских лидеров - Каи Каллас и Марты Кос.
"Мы видели единственное заявление Брюсселя, в котором намеренно искажены факты о событиях в Грузии 4 октября. Ожидать, что посол ЕС сделает какое-то другое заявление, не стоит", - подытожила она.
Грузия получила самую острую критику среди всех стран-кандидатов в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что пока Грузия остается кандидатом "только формально".
Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский добавил, что отчет Еврокомиссии должен стать "отрезвляющим сигналом" для грузинских властей.
В МИД Грузии в ответ заявили, что документ используется для "распространения безосновательно негативных оценок в отношении страны" и является основой для "дальнейших политических манипуляций".
Напомним, вечером 4 октября в центре Тбилиси произошли массовые беспорядки. Участники акции протеста после муниципальных выборов в Грузии попытались штурмовать президентский дворец.
Полиция применила для разгона протестующих водомет и слезоточивый газ. Организаторы протестов были задержаны.
Подробнее о том, что происходило в Грузии в день выборов - читайте в материале РБК-Украина о голосовании и в отдельном материале о протестах.