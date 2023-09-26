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Грузія заборонила реекспорт автомобілів із країн Євросоюзу в Росію та Білорусь

Фото: Ілюстративне фото (flickr by JRope)
Автор: Дмитро Браславський

У Грузії набула чинності заборона на експорт і реекспорт автомобілів із країн Євросоюзу в Росію і Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Ехо Кавказа".

Це обмеження передбачено 11-м пакетом санкцій ЄС, який було затверджено 23 червня. 

У Росію заборонено вивозити автомобілі з об'ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів (1,9 літра), а також усі електричні та гібридні автомобілі.

Дані про реекспорт до Росії

За інформацією Грузстату, якщо в липні з Грузії в Росію було реекспортовано 1054 машини загальною вартістю 13,346 млн доларів, то в серпні - лише 85 одиниць (вартістю 781,1 тисячі доларів).

У першій половині поточного року з Грузії до Росії реекспортовано 4840 автомобілів. Їхня загальна вартість - 65,8 млн доларів. Реекспорт автомобілів із Грузії в країни Центральної Азії триває в колишньому темпі. Експерти неодноразово висловлювали думку, що частина цих машин потім переправляється в Росію. 

За останні два роки реекспорт автомобілів став однією з найважливіших статей експорту Грузії, сягнувши в поточному році 1,178 млрд доларів - майже 33% всього експорту.

Грузія вже забороняла реекспорт автомобілів у РФ

На початку серпня Служба доходів Мінфіну Грузії заявляла, що країна обмежила експорт і реекспорт американських автомобілів до Росії. 

Тоді міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі сподівався, що реекспорт автомобілів до Росії не припиниться.

За його словами, торгівля легковими автомобілями є важливим джерелом доходу для Грузії.

Ставлення Грузії до санкцій проти РФ

Офіційна влада в Грузії повідомляє, що дотримується всіх введених санкцій країн Заходу проти РФ. Однак сама Грузія вводити санкції проти Росії не планує.

Місяць тому президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб. До списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії.

У травні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Північноатлантичний альянс очікує від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій, які ускладнюють для Росії фінансування та організацію її загарбницької війни проти України.

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