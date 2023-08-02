Грузія обмежила експорт американських автомобілів до Росії

Грузія обмежила експорт і реекспорт американських автомобілів до Росії. Це сталося ще вчора.

Про це заявив Служба доходів Мінфіну Грузії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ехо Кавказа "

Також уточнюється, що постачання автомобілів, імпортованих із країн Європейського Союзу

будуть обмежені з 26 вересня.

Це передбачено 11-м пакетом санкцій ЄС проти Росії.

Які саме автомобілі не можна буде ввозити у РФ

Згідно з пакетом санкцій, у Росію заборонено ввозити автомобілі з об'ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів (1,9 літра), а також усі електричні та гібридні автомобілі.

Що раніше щодо цього говорили в уряді Грузії

Міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі сподівався, що реекспорт автомобілів до Росії не припиниться.

За його словами, торгівля легковими автомобілями є важливим джерелом доходу для Грузії.

Ставлення Грузії до санкцій проти РФ

Офіційна влада в Грузії повідомляє, що дотримується всіх введених санкцій країн Заходу проти РФ. Однак сама Грузія вводити санкції проти Росії не планує.

Місяць тому президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб. До списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії.

У травні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Північноатлантичний альянс очікує від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій, які ускладнюють для Росії фінансування та організацію її загарбницької війни проти України.