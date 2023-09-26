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Грузия запретила реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь

Фото: Иллюстративное фото (flickr by JRope)
Автор: Дмитрий Браславский

В Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Эхо Кавказа".

Это ограничение предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС, который был утвержден 23 июня. 

В Россию запрещено вывозить автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров (1,9 литра), а также все электрические и гибридные автомобили.

Данные о реэкспорте в Россию

По информации Грузстата, если в июле из Грузии в Россию было реэкспортировано 1054 машины общей стоимостью 13,346 млн долларов, то в августе - лишь 85 единиц (стоимостью 781,1 тысячи долларов).

В первой половине текущего года из Грузии в Россию реэкспортировано 4840 автомобилей. Их общая стоимость - 65,8 млн долларов. Реэкспорт автомобилей из Грузии в страны Центральной Азии продолжается в прежнем темпе. Эксперты неоднократно высказывали мнение, что часть этих машин затем переправляется в Россию. 

За последние два года реэкспорт автомобилей стал одной из важнейших статей экспорта Грузии, достигнув в текущем году 1,178 млрд долларов - почти 33% всего экспорта.

Грузия уже запрещала реэкспорт автомобилей в РФ

В начале августа Служба доходов Минфина Грузии заявляла, что страна ограничила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию.

Тогда министр экономики Грузии Леван Давиташвили надеялся, что реэкспорт автомобилей в Россию не прекратится.

По его словам, торговля легковыми автомобилями является важнейшим источником дохода для Грузии.

Отношение Грузии к санкциям против РФ

Официальные власти в Грузии сообщают, что придерживаются всех введенных санкций стран Запада против РФ. Однако сама Грузия вводить санкции против России не намерена.

Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физического и 290 юридических лиц. В список санкций попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию.

В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс ожидает от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины.

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