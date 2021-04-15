Грузия выводит войска из Афганистана

Грузия анонсировала вывод войск из Афганистан а . Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook .

По его словам, вывод войск из Афганистана Грузия будет проводить по согласованному с НАТО графику и консультируясь с США.

"Сегодня НАТО приняла решение постепенно завершить афганскую миссию к сентябрю этого года. Соответственно, согласно согласованному с НАТО графику, грузинские подразделения также покинут Афганистан. У нас интенсивные консультации с нашим стратегическим партнером - США. Речь грузинского контингента из Афганистана будет согласовываться с ними", - написал Гарибашвили.

Он отметил, что Грузия на протяжении многих лет вносит достойный вклад в обеспечение мировой безопасности.

"Наши бойцы активно участвуют в военных операциях и миссиях в НАТО и ЕС. Грузия впервые приняла участие в 2004 году и последние десять лет постоянно участвует в миссии НАТО в Афганистане. 860 грузинских солдат до сих пор служат в Афганистане в составе контингента НАТО", - говорится в сообщении.

Он отметил, что для Грузии очень важно, чтоб Афганистан больше никогда не стал "приютом для террористов"