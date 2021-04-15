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Грузия выводит войска из Афганистана

Новина українською → Грузия, Четверг 15 апреля 2021 04:59
Грузия выводит войска из Афганистана Фото: Грузия выведет войска из Афганистана (facebook.com/GaribashviliOfficial)
Автор: Наталья Скороход

Грузия анонсировала вывод войск из Афганистана. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По его словам, вывод войск из Афганистана Грузия будет проводить по согласованному с НАТО графику и консультируясь с США.

"Сегодня НАТО приняла решение постепенно завершить афганскую миссию к сентябрю этого года. Соответственно, согласно согласованному с НАТО графику, грузинские подразделения также покинут Афганистан. У нас интенсивные консультации с нашим стратегическим партнером - США. Речь грузинского контингента из Афганистана будет согласовываться с ними", - написал Гарибашвили.

Он отметил, что Грузия на протяжении многих лет вносит достойный вклад в обеспечение мировой безопасности.

"Наши бойцы активно участвуют в военных операциях и миссиях в НАТО и ЕС. Грузия впервые приняла участие в 2004 году и последние десять лет постоянно участвует в миссии НАТО в Афганистане. 860 грузинских солдат до сих пор служат в Афганистане в составе контингента НАТО", - говорится в сообщении.

Он отметил, что для Грузии очень важно, чтоб Афганистан больше никогда не стал "приютом для террористов"

Напомним, США выводит войска из Афганистана. Джо Байден назвал дату этого события.

Ранее сообщалось, что Британия выводит войска из Афганистана вслед за США. Без поддержки американцев британцам там придется трудно.

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