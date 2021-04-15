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Грузія виводить війська з Афганістану

Новость на русском → Грузія, Четвер 15 квітня 2021 04:59
Грузія виводить війська з Афганістану Фото: Грузія виведе війська з Афганістану (facebook.com/GaribashviliOfficial)
Автор: Наталья Скороход

Грузія анонсувала виведення військ з Афганістану. Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, виведення військ з Афганістану Грузія буде проводити згідно з погодженим з НАТО графіком та консультуючись з США.

"Сьогодні НАТО ухвалила рішення поступово завершити афганську місію до вересня цього року. Відповідно, згідно з погодженим з НАТО графом, грузинські підрозділи покинуть Афганістан. У нас інтенсивні консультації з нашим стратегічним партнером - США. Мова грузинського контингенту з Афганістану буде узгоджуватися з ними", - написав Гарібашвілі.

Він зазначив, що Грузія впродовж багатьох років вносити гідний вклад у забезпечення світової безпеки.

"Наші бійці беруть активну участь у військових операціях та місіях НАТО та ЄС. Грузія вперше взяла участь у 2004 році та останні десять років постійно бере участь у місії НАТО в Афганістані. 860 грузинських солдатів досі служать в Афганістані у складі контингенту НАТО", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що для Грузії дуже важливо, аби Афганістан більше ніколи не став притулком для терористів"

Нагадаємо, США виводить війська з Афганістану. Джо Байден назвав дату цієї події.

Раніше повідомлялося, що Британія виводить війська з Афганістану слідом за США. Без підтримки американців британцям там доведеться важко.

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