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Президент Грузии считает нормальной реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили

Новости » Политика     20.05.2020 - 08:36
Президент Грузии считает нормальной реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили
Фото: Саломе Зурабишвили (2020news.ge)

В Грузии считают, что с украинской стороны было "недипломатичным" не информировать Тбилиси о принятом решении

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что реакция Тбилиси на назначение экс-главы государства Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ в Украине была нормальной. Она заявила, что "отзыв посла для консультаций вполне естественен".

Об этом она заявила в эфире "Рустави-2".

"Наша реакция была полностью нормальной. Я знаю дипломатический язык и что можно и что нельзя. Реакция была умеренной, нормальной, какая и должна была быть", - сказала Зурабишвили.

Она отметила, что с украинской стороны было "недипломатичным" не информировать Тбилиси о принятом решении и не обсуждать этот вопрос.

Напомним, после назначения Саакашвили правительство Грузии отозвало посла из Киева. У них заявили, что Украина назначила на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии.

Кроме того, президент Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла, исключив зеркальные шаги со стороны Украины. Он также ожидает результаты от Саакашвили в ближайшие месяцы.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины СаакашвилиГрузия
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