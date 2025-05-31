Грузія втратила шанс на ЄС? Єврокомісія різко засудила закон про "іноагентів"

У Грузії набув чинності скандальний закон про "іноагентів. Єврокомісія різко засудила документ і заявила, що зупиняє процес вступу країни до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOVA та сайт Європейського Союзу.
У Грузії від сьогодні, 31 травня, набув чинності закон "про прозорість іноземного впливу", що є аналогом російського закону про іноагентів, прийнятого у 2024 році.
Даний закон передбачає тюремне ув'язнення строком до 5 років і поширюється як на організації, так і на фізичних осіб.
Проект передбачає питання реєстрації, оприлюднення відповідних документів і подання річної фінансової декларації. Також визначені умови скасування реєстрації та механізми моніторингу, які будуть покладені на Антикорупційне бюро.
Зауважимо, що даний закон був затверджений в остаточному читанні парламентом Грузії на початку квітня 2024 року.
В "Грузинській мрії" стверджують що це є аналогом американського закону FARA (Foreign Agents Registration Act) - "Акт про реєстрацію іноземних агентів".
Даний закон зокрема регулює такі питання:
У законопроекті також визначається кримінальна відповідальність за ухилення від реєстрації в якості агента іноземного принципала або недотримання відповідних вимог, зазначених у законопроекті.
Головний дипломат ЄС Кая Каллас виступила зі спільною заявою з комісаром Мартою Кос.
"Закон Грузії про реєстрацію іноземних агентів є серйозним кроком назад для демократії країни", - наголосили вони.
За словами Каллас та Кос, поряд із нещодавніми законами про мовлення та гранти, даний закон є ще однією агресивною дією грузинської влади, спрямованою на придушення інакомислення, обмеження свобод та подальше звуження простору для активістів, громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.
"Ці репресивні заходи загрожують самому існуванню демократичних основ Грузії та майбутньому її громадян у вільному та відкритому суспільстві", - йдеться в заяві.
Водночас у спільній заяві дипломати звернули увагу, що у своїх висновках від червня та жовтня 2024 року Європейська Рада визнала, що такий курс дій ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС.
"Процес вступу фактично зупинено. ЄС повторює свій заклик до грузинської влади прислухатися до чітких вимог своїх громадян щодо демократії та європейського майбутнього, а також звільнити всіх несправедливо затриманих журналістів, активістів, протестувальників та політичних лідерів", - наголосили Каллас та Кос.
Водночас у зверненні наголошено, що ЄС готовий розглянути повернення Грузії на шлях вступу до ЄС, якщо влада вживе переконливих кроків для подолання відступу від демократії.
"Відповідальність лежить виключно на грузинській владі", - зазначено в заяві.
Зауважимо, що наразі закони про іноземних агентів діють у двох країнах пострадянського простору.
Першовідкривачем ініціативи є Російська Федерація - там подібний закон було ухвалено ще у 2012 році. За ним будь-хто, хто отримує "підтримку" з-за меж Росії, або перебуває під "впливом" з-за меж Росії має зареєструватися та оголосити себе "іноземним агентом".
Після реєстрації ці особи піддаються додатковим перевіркам та зобов'язані помічати всі свої публікації відмовою від відповідальності з 24 слів, що вони поширюються "іноземним агентом".
14 травня 2024 року схожий законопроект "Про прозорість іноземного впливу" ухвалив парламент Грузії. Рішення спровокували масові акції протесту в Тбілісі.
Британія та США попереджали, що якщо влада Грузії не скасує цей закон, це уповільнить рух країни до ЄС і НАТО.
Однак, як повідомлялось раніше влада Грузії не планує відкликати закон про "іноагентів" заради вступу країни до ЄС.
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