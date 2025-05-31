Грузия потеряла шанс на ЕС? Еврокомиссия резко осудила закон об "иноагентах"

В Грузии с сегодняшнего дня, 31 мая, вступил в силу закон "о прозрачности иностранного влияния", являющийся аналогом российского закона об иноагентах, принятого в 2024 году.

Данный закон предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц.

Проект предусматривает вопросы регистрации, обнародования соответствующих документов и представления годовой финансовой декларации. Также определены условия отмены регистрации и механизмы мониторинга, которые будут возложены на Антикоррупционное бюро.

Заметим, что данный закон был утвержден в окончательном чтении парламентом Грузии в начале апреля 2024 года.

В "Грузинской мечте" утверждают, что это является аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) - "Акт о регистрации иностранных агентов".

Данный закон в частности регулирует следующие вопросы:

регистрации субъекта как агента иностранного принципала;

обеспечение публичности заявления о регистрации в качестве агента иностранного принципала и других соответствующих документов;

представления ежегодной финансовой декларации субъектом, зарегистрированным в качестве агента иностранного принципала;

аннулирование регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве агента иностранного принципала;

проведение мониторинга с целью выявления агента иностранного принципала или проверки соблюдения требований, указанных в законопроекте.

В законопроекте также определяется уголовная ответственность за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного принципала или несоблюдение соответствующих требований, указанных в законопроекте.

Реакция Европейского союза

Главный дипломат ЕС Кая Каллас выступила с совместным заявлением с комиссаром Мартой Кос.

"Закон Грузии о регистрации иностранных агентов является серьезным шагом назад для демократии страны", - подчеркнули они.

По словам Каллас и Кос,наряду с недавними законами о вещании и грантах, данный закон является еще одним агрессивным действием грузинской власти, направленным на подавление инакомыслия, ограничение свобод и дальнейшее сужение пространства для активистов, гражданского общества и независимых СМИ.

"Эти репрессивные меры угрожают самому существованию демократических основ Грузии и будущему ее граждан в свободном и открытом обществе", - говорится в заявлении.

В то же время в совместном заявлении дипломаты обратили внимание, что в своих выводах от июня и октября 2024 года Европейский Совет признал, что такой курс действий ставит под угрозу путь Грузии в ЕС.

"Процесс вступления фактически остановлен. ЕС повторяет свой призыв к грузинским властям прислушаться к четким требованиям своих граждан относительно демократии и европейского будущего, а также освободить всех несправедливо задержанных журналистов, активистов, протестующих и политических лидеров", - отметили Каллас и Кос.

В то же время в обращении отмечается, что ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь вступления в ЕС, если власть примет убедительные шаги для преодоления отступления от демократии.

"Ответственность лежит исключительно на грузинской власти", - говорится в заявлении.