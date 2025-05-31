Грузия потеряла шанс на ЕС? Еврокомиссия резко осудила закон об "иноагентах"

В Грузии вступил в силу скандальный закон об "иноагентах". Еврокомиссия резко осудила документ и заявила, что останавливает процесс вступления страны в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA и сайт Европейского Союза.
В Грузии с сегодняшнего дня, 31 мая, вступил в силу закон "о прозрачности иностранного влияния", являющийся аналогом российского закона об иноагентах, принятого в 2024 году.
Данный закон предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц.
Проект предусматривает вопросы регистрации, обнародования соответствующих документов и представления годовой финансовой декларации. Также определены условия отмены регистрации и механизмы мониторинга, которые будут возложены на Антикоррупционное бюро.
Заметим, что данный закон был утвержден в окончательном чтении парламентом Грузии в начале апреля 2024 года.
В "Грузинской мечте" утверждают, что это является аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) - "Акт о регистрации иностранных агентов".
Данный закон в частности регулирует следующие вопросы:
В законопроекте также определяется уголовная ответственность за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного принципала или несоблюдение соответствующих требований, указанных в законопроекте.
Главный дипломат ЕС Кая Каллас выступила с совместным заявлением с комиссаром Мартой Кос.
"Закон Грузии о регистрации иностранных агентов является серьезным шагом назад для демократии страны", - подчеркнули они.
По словам Каллас и Кос,наряду с недавними законами о вещании и грантах, данный закон является еще одним агрессивным действием грузинской власти, направленным на подавление инакомыслия, ограничение свобод и дальнейшее сужение пространства для активистов, гражданского общества и независимых СМИ.
"Эти репрессивные меры угрожают самому существованию демократических основ Грузии и будущему ее граждан в свободном и открытом обществе", - говорится в заявлении.
В то же время в совместном заявлении дипломаты обратили внимание, что в своих выводах от июня и октября 2024 года Европейский Совет признал, что такой курс действий ставит под угрозу путь Грузии в ЕС.
"Процесс вступления фактически остановлен. ЕС повторяет свой призыв к грузинским властям прислушаться к четким требованиям своих граждан относительно демократии и европейского будущего, а также освободить всех несправедливо задержанных журналистов, активистов, протестующих и политических лидеров", - отметили Каллас и Кос.
В то же время в обращении отмечается, что ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь вступления в ЕС, если власть примет убедительные шаги для преодоления отступления от демократии.
"Ответственность лежит исключительно на грузинской власти", - говорится в заявлении.
Заметим, что сейчас законы об иностранных агентах действуют в двух странах постсоветского пространства.
Первооткрывателем инициативы является Российская Федерация - там подобный закон был принят еще в 2012 году. По нему любой, кто получает "поддержку" из-за пределов России, или находится под "влиянием" из-за пределов России должен зарегистрироваться и объявить себя "иностранным агентом".
После регистрации эти лица подвергаются дополнительным проверкам и обязаны помечать все свои публикации отказом от ответственности с 24 слов, что они распространяются "иностранным агентом".
14 мая 2024 года похожий законопроект "О прозрачности иностранного влияния" принял парламент Грузии. Решение спровоцировало массовые акции протеста в Тбилиси.
Великобритания и США предупреждали, что если власти Грузии не отменят этот закон, это замедлит движение страны в ЕС и НАТО.
Однако, как сообщалось ранее власти Грузии не планируют отозвать закон об "иноагентах" ради вступления страны в ЕС.
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