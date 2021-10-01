Грузия возбудила еще одно дело против Саакашвили. За пересечение границы

Министерство внутренних дел Грузии возбудило еще одно дело против бывшего президента страны Михаила Саакашвили. В частности, ему инкриминируют незаконное пересечение государственной границы Грузии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Грузии.
Кроме того, одна из ближайших соратниц Саакашвили и член партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе заявила, что экс-президент Грузии находится уже четыре дня на территории страны.
"Сегодня не первый день, когда Михаил Саакашвили находится в Тбилиси, он находится в Грузии уже четвертый день, и правительство не имеет об этом никакой информации", - заявила она.
При этом Херхеулидзе добавила, что Саакашвили находится в Тбилиси и также недавно находился у Дома правительства Грузии в самом центре столицы.
Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. По его словам, спецслужбы предприняли все меры, чтобы препятствия для задержания экс-президента Грузии были минимальными.
Позже в Офисе Саакашвили назвали его задержание провокацией.
После Саакашвили опубликовал видео, в котором сообщил, что он находится в Тбилиси и, скорее всего, его задержат. Он также призвал людей идти на выборы.