RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Грузія порушила ще одну справу проти Саакашвілі. За перетин кордону

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило ще одну справу проти колишнього президента країни Михайла Саакашвілі. Зокрема, йому інкримінують незаконний перетин державного кордону Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Грузії.

Крім того, одна з найближчих соратниць Саакашвілі і член партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе заявила, що екс-президент Грузії перебуває вже чотири дні на території країни.

"Сьогодні не перший день, коли Михайло Саакашвілі знаходиться в Тбілісі, він знаходиться в Грузії вже четвертий день, і уряд не має про це ніякої інформації", - заявила вона.

При цьому Херхеулідзе додала, що Саакашвілі знаходиться в Тбілісі і також нещодавно перебував біля Будинку уряду Грузії в самому центрі столиці.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу. За його словами, спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання екс-президента Грузії були мінімальними.

Пізніше в офісі Саакашвілі назвали його затримання провокацією.

Після Саакашвілі опублікував відео, в якому повідомив, що він знаходиться в Тбілісі і, швидше за все, його затримають. Він також закликав людей йти на вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл СаакашвіліГрузія