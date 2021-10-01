Грузія порушила ще одну справу проти Саакашвілі. За перетин кордону

Крім того, одна з найближчих соратниць Саакашвілі і член партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе заявила, що екс-президент Грузії перебуває вже чотири дні на території країни.

"Сьогодні не перший день, коли Михайло Саакашвілі знаходиться в Тбілісі, він знаходиться в Грузії вже четвертий день, і уряд не має про це ніякої інформації", - заявила вона.

При цьому Херхеулідзе додала, що Саакашвілі знаходиться в Тбілісі і також нещодавно перебував біля Будинку уряду Грузії в самому центрі столиці.