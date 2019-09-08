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Грузия не признает "выборы" в оккупированном Крыму

Новости » Политика    08.09.2019 - 16:22
Грузия не признает "выборы" в оккупированном Крыму
Фото (livejournal.com)

Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Грузия не признает так называемые "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии в Twitter.

"Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает так называемые "местные выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно оккупированных Россией", - говорится в сообщении ведомства.

Добавим, РБК-Украина писало, что Литва не признает результаты проведения так называемых "местных выборов" на территории оккупированного Крыма. Также проведение "выборов" в оккупированном Крыму осудил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Он заявил, что Рига также не будет признавать результаты так называемых "местных выборов" в Крыму.

ранее в Министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с проведение Россией "местных выборов" на территории оккупированного Крыма. Также в МИД призвали мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на РФ.

Отметим, в воскресенье, 8 сентября, на территории Российской Федерации проходит голосование на местных выборах. Также сегодня проходят так называемые "выборы в парламент" оккупированного Крыма.

Литва и Латвия не признают "выборы" в оккупированном Крыму В МИД призвали усилить давление на Россию за "выборы" в Крыму
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