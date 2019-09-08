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Грузія не визнає "вибори" в окупованому Криму

Новини » Політика    08.09.2019 - 16:22
Грузія не визнає "вибори" в окупованому Криму
Фото (livejournal.com)

Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

Грузія не визнає так звані "місцеві вибори" в окупованому Росією Криму. Про це йдеться в заяві МЗС Грузії Twitter.

"Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає так звані "місцеві вибори" в Криму і Севастополі, незаконно окупованих РФ", - йдеться в повідомленні відомства.

Додамо, РБК-Україна писало, що Литва не визнає результати проведення так званих "місцевих виборів" на території окупованого Криму. Також проведення "виборів" в окупованому Криму засудив глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич. Він заявив, що Рига також не буде визнавати результати так званих "місцевих виборів" в Криму.

раніше в Міністерстві закордонних справ України висловили протест у зв'язку з проведення Росією "місцевих виборів" на території окупованого Криму. Також у МЗС закликали світову спільноту посилити політичний та економічний тиск на РФ.

Зазначимо, що в неділю, 8 вересня, на території Російської Федерації проходить голосування на місцевих виборах. Також сьогодні проходять так звані "вибори до парламенту" окупованого Криму.

Литва та Латвія не визнають "вибори" в окупованому Криму В МЗС закликали посилити тиск на Росію за "вибори" в Криму
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