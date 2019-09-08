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Евростат сравнил цены на алкоголь в странах Европы

Новости » Экономика    08.09.2019 - 15:29
Евростат сравнил цены на алкоголь в странах Европы
Фото: вино (РБК-Украина)

Самый дорогой алкоголь в Финляндии, самый дешевый в Болгарии и Румынии

Евростат обнародовал индексы цен на алкогольные напитки в Европейском союзе (ЕС) за 2018 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, самый высокий уровень цен на алкоголь был зафиксирован в Финляндии - 182% от среднего по Евросоюзу. Далее идут Ирландия (177%) и Швеция (152%). Дорогой алкоголь в Греции - 133% и Великобритании - 129%, Эстонии - 126% и Дании - 124% от среднего уровня.

Евростат сравнил цены на алкоголь в странах Европы

Самыми низкими цены на алкогольные напитки в 2018 году были в Болгарии и Румынии (74% от среднего уровня), а также в Венгрии (77%).

Евростат сравнил цены на алкоголь в странах Европы

Напомним, по данным Евростата, в 2018 году самый высокий уровень цен на продукты был зафиксирован в Дании - 130% от среднего по Евросоюзу. Далее идут Люксембург и Австрия (по 125%), Ирландия и Финляндия (по 120%) и Швеция (117%).

Как сообщало РБК-Украина, цены на электроэнергию для бытовых потребителей в Европейском союзе (ЕС) во второй половине 2018 года варьировались от 10 евро за 100 кВтч в Болгарии до 30 евро за 100 кВтч в Дании, Германии и Бельгии.

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