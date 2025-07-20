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Грузия объяснила отказ пропускать депортированных украинцев из РФ и предложила выход

Грузия, Воскресенье 20 июля 2025 18:21
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Грузия объяснила отказ пропускать депортированных украинцев из РФ и предложила выход Фото: КПП на российско-грузинской границе в Верхнем Ларсе (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Министерство внутренних дел Грузии отказало во въезде в страну украинцам, которые находятся в транзитной зоне на пункте пропуска "Дарьяли" в Верхнем Ларсе на границе с Россией. Грузинские правоохранители предлагают Украине самостоятельно забирать своих граждан из пунктов пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВД Грузии.

Грузинское министерство заявило, что украинцам не разрешили въехать в страну якобы из соображений государственной безопасности. Мол, эти лица имеют "криминальное прошлое" и "были неоднократно осуждены" россиянами.

Однако МВД, по их же словам, предложило Украине несколько механизмов, как вернуть украинцев на Родину. В частности Украине предложили "как воздушные, так и морские" способы вывезти украинских граждан. Тбилиси также обвинил Украину в том, что она якобы до сих пор "не приняла решение".

"Украинская сторона все еще воздерживается от возвращения их морем и пока конкретного решения не приняла. В то же время ведутся совместные консультации по механизму безопасного возвращения этих людей на родину, в том числе с помощью авиаперевозки", - сказано в сообщении министерства.

По данным МВД Грузии, на КПП "Дарьяли" сейчас находится около 80 украинцев, которых депортировали российские силовые структуры. Все они проходят, как "осужденные" россиянами, и всем этим людям отказали во въезде в страну.

"Все государственные органы, в пределах своей компетенции, принимают необходимые меры для обеспечения своевременного осуществления программы возвращения лиц, находящихся в нейтральной зоне, на родину и защиты безопасности населения нашей страны", - заверили в министерстве.

Российские депортации в Грузию

Напомним, 19 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с требованием к России прекратить использовать депортацию граждан Украины в Грузию, как оружие. Киев требует от РФ привозить украинцев, которых хотят депортировать, непосредственно к украинской границе.

В последнее время россияне активно депортируют в Грузию украинцев, которых "осудили" по сфабрикованным обвинениям. 11 июля в Украину через Грузию и Молдову вернулся политзаключенный Андрей Коломиец, которого оккупационный "суд" в Крыму незаконно "приговорил" к 10 годам лишения свободы.

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