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До України з РФ повернувся політвʼязень Андрій Коломієць

П'ятниця 11 липня 2025 15:22
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До України з РФ повернувся політвʼязень Андрій Коломієць Фото: Андрій Коломієць (facebook.com/crimeahrg)
Автор: Константин Широкун

В Україну х Росії повернувся політвʼязень Андрій Коломієць, якого Кремль спочатку увʼязнив, а потім депортував за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого на брифінгу.

"Багато з вас питали про долю українського політв'язня Андрія Коломійця. Нагадаю для тих, хто не в контексті цієї інформації, днями 7 липня Росія депортувала до грузинського пункту "Дарьялі" громадянина України Андрія Коломійця. Це політв'язень, його політв'язнем визнала резолюція Європарламенту ще 2018 року", - зазначив Тихий.

Він також підкреслив, що Коломієць – це український громадянин, який брав участь в акціях Євромайдану, був затриманий ще 15 травня 2015 року в Криму за політизованими неправдивими звинуваченнями і засуджений так званим "Київським судом" міста Симферополь до 10 років позбавлення волі.

"Власне, після завершення цього строку покарання, яке несправедливо, РФ депортувала цього громадянина до російсько-грузинського кордону. Щойно посольство України в Грузії дізналося про факт перебування в цьому пункті пропуску, негайно консули встановили з ним контакт", - додав спікер МЗС.

З'ясувалося, що в нього немає документів, які посвідчують особу і власне це і було причиною перебування в цьому пункті пропуску.

"Зробили йому дуже швидко ці документи, все оформили і після цього посольства України в Грузії та Молдові організували перехід Андрія Коломійця в Грузію, подальшу його подорож до Молдови і станом на зараз я можу підтвердити, що він уже на території України", - підкреслив Тихий.

Що передувало

У червні 2019 року в Криму Коломійця засудили до 10 років колонії. Його визнали винним у нібито замах на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу "Беркут" під час подій на Майдані в Києві. Його затримали в Кабардино-Балкарії, після чого перевезли в Крим.

Пізніше повідомлялось, що Андрій Коломієць утримувався в колонії російського Краснодара, де найбільш жорсткі умови утримання.

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