Грузия отказалась от китайских экспресс-тестов на коронавирус

Правительство Грузии отказалось от экспресс-тестов на коронавирус китайской компании Shenzhen Bioeasy Biotechnology, в качестве которых сомневаются власти Испании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Грузия.

По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, до сих пор в Грузию тест-системы Bioeasy не поступили, а соглашение с Shenzhen Bioeasy Biotechnology уже аннулировано. При этом она отметила, что деньги на покупку китайских тестов не были перечислены.

"Исходя из того, что Bioeasy является компанией высокой ответственности, она опубликовала ноту и отозвала свою продукцию со всех рынков. У Грузии было заключено соглашение с этой компанией, однако на сегодня в лаборатории Лугара этих тестов не появилось", - заявила Тикарадзе.

Ранее правительство Грузии заключило контакт с китайской компанией Shenzhen Bioeasy Biotechnology на покупку 215 тысяч экспресс-тестов. Стоимость контракта составила 1,182 млн долларов.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Испании заявило, что большая партия некачественных экспресс-тестов на коронавирус была возвращена в Китай. Первые 9 тысяч тестов из партии имеют чувствительность только 30% из нужных минимум 80%.

Также Служба безопасности изъяла контрабанду некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для диагностирования коронавируса.