Грузия готова подать заявку на членство в ЕС в 2024 году

В Грузии рассказали о планах подать заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Страна подаст заявление после согласования и координации с европейскими партнерами.

Об этом глава Министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сказал в эфире грузинской радиостанции Radio Imedi.

По его словам, страна подошла к той точке, когда процесс европеизации стал необратимым.

"Мы проделали важную работу, чтобы дойти до момента, что мы готовы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Это очень серьезный рабочий процесс, который длился все эти годы", - сказал Залкалиани.

Министр также коснулся вопроса сотрудничества в формате Восточного партнерства. По его словам, Грузия является лидером среди участников Восточного партнерства и страной, которая строго выполняет Соглашение об ассоциации.

Напомним, Столтенберг учтет мнение Украины в докладе о будущем НАТО.

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