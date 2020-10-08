ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский в Лондоне заявил, что Украине необходимо предоставить ПДЧ для НАТО

Лондон, Четверг 08 октября 2020 17:35
Зеленский в Лондоне заявил, что Украине необходимо предоставить ПДЧ для НАТО
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине необходим План действий по членству в НАТО. Такое заявление он сделал в ходе своего визита в Лондон.

Опубліковано Dmytro Kuleba Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе видеотрансляции в Facebook.

"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким: сказал, что Украине нужен План действий по членству, и что членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", - отметил глава МИД Украины.

Напомним, в середине сентября Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины должны активизировать реформы с целью получения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Реформы должны пройти в ближайшее время.

Ранее глава государства утвердил Стратегию национальной безопасности Украины.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября стало известно, что Украина работает над внедрением электронного обмена секретными документами с НАТО. Сейчас в Украине пытаются привести в соответствие с требованиями Альянса электронные каналы обмена информацией.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийНАТОВеликобританияДмитрий Кулеба
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь