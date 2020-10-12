Членство в НАТО - единственный шанс сохранить Украину, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский считает единственным шансом сохранить Украину - ее членство в НАТО. При этом перспективы вступления в Альянс президент не считает фантазией.

Об этом Зеленский заявил в интервью BBC.

По его словам, Украина идет в НАТО, так как членство в Альянсе позволит обеспечить безопасность в регионе.

"Да, это правда, у нас мощная армия в 200 тысяч (человек - ред.), мы обновляем технику. Но этого мало. Единственный шанс, я об этом говорю и Соединенным Штатам и странам ЕС, если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО - это очень важный сигнал Российской Федерации и это важнейшая поддержка", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что не считает фантазией перспективы членства Украины в НАТО.

"Война между Украиной и Россией - это тоже была фантастика. Никто в это не верил. У нас семьи были. Страны жили бок обок, уважали друг друга. А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть. Украинцы не хотят общаться с русскими. Поэтому если кто-то говорит, что НАТО - это фантастика, ну что же, посмотрим", - добавил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что во время визита в Лондон Зеленский заявил о необходимости предоставить Украине План действий по членству в НАТО.

До этого Зеленский анонсировал реформы для получения ПДЧ для НАТО.