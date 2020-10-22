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Грузія готова подати заявку на членство у ЄС в 2024 році

Автор: Анастасия Рокитна

У Грузії розповіли про плани подати заявку на членство в Європейський Союз в 2024 році. Країна подасть заяву після погодження і координації з європейськими партнерами.

Про це голова Міністерства закордонних справ Грузії Давид Залкаліані сказав в ефірі грузинської радіостанції Radio Imedi.

За його словами, країна підійшла до тієї точки, коли процес європеїзації став незворотним.

"Ми проробили важливу роботу, щоб дійти до моменту, що ми готові подати заявку на членство в ЄС у 2024 році. Це дуже серйозний робочий процес, який тривав усі ці роки", - сказав Залкаліані.

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Міністр також торкнувся питання співпраці в форматі Східного партнерства. За його словами, Грузія є лідером серед учасників Східного партнерства і країною, яка строго виконує Угоду про асоціацію.

Нагадаємо, Столтенберг врахує думку України в доповіді про майбутнє НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність надати Україні План дій щодо членства в НАТО.

Крім того, Зеленський вважає єдиним шансом зберегти України - її членство в НАТО.

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