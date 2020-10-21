Столтенберг учтет мнение Украины в докладе о будущем НАТО

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Альянс проконсультируется с Украиной и Грузией относительно формирования видения стратегии "НАТО-2030". Доклад экспертов относительно будущего Альянса появится позже в этом году.

Об этом Столтенберг сообщил во время пресс-конференции.

"Я буду опираться на этот доклад, на консультации, предложения и указания от стран-членов, а также на обсуждения, которые пройдут на уровне министров иностранных дел в декабре, и потом внесу свои предложения для глав государств и правительств. Как часть этого процесса я проведу консультации с партнерами, в том числе с Грузией и Украиной", - заявил он.

Он добавил, что для альянса "партнерство имеет большое значение".

"Грузия и Украина - партнеры, которых мы высоко ценим. Они важны для НАТО по многим причинам: они участвуют в миссиях и операциях НАТО, а также имеют стратегическую важность в регионе Черного моря, которая увеличилась. Поэтому тесно работать с ними, обсуждать и слушать - важная часть всего процесса переосмысления "НАТО-2030", - продолжил Столтенберг.

Напомним, во время визита в Лондон президент Владимир Зеленский заявил о необходимости предоставить Украине План действий по членству в НАТО.

До этого Зеленский анонсировал реформы для получения ПДЧ для НАТО.

Кроме того, Владимир Зеленский считает единственным шансом сохранить Украину - ее членство в НАТО.