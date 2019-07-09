Грузинский телеканал отказался увольнять журналиста, оскорбившего Путина

Фото: Георгий Габуния (facebook.com giogabu)

Через два месяца телеведущий вернется к работе

Гендиректор грузинского телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что журналиста Георгия Габунию, оскорбившего президента России Владимира Путина матом в прямом эфире, не будут увольнять. Об этом он сказал в эфире "Громадського".

Гварамия подчеркнул, что цель телеведущего была "легитимная", но он выбрал неправильную форму подачи. Руководство канала считает это неприемлемым, в связи с чем Габунию отстранили на два месяца от эфира, однако по истечению срока журналист вернется к работе.

Стоит отметить, руководство канала принесло извинения за поведение сотрудника, однако гендиректор сообщил, что телеканал "разделяет отношение Георгия Габунии к России".

Подчеркнем, власти Грузии осудили высказывание ведущего. Президент Саломе Зурабишвили сочла выступление журналиста "направленным против страны", а глава правительства Мамука Бахтадзе назвал его поведение провокацией.

Напомним, ранее сообщалось, что журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунию отстранили на два месяца от работы за оскорбление нецензурной бранью президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Как писало РБК-Украина ранее, РФ может запретить импорт грузинского вина из-за оскорбления Путина в эфире одного из грузинских телеканалов. Также Госдума России будет предлагать запрет на денежные переводы из России в Грузию.

Так, в эфире итоговой еженедельной программы телеканала "Рустави 2" ведущий Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту РФ, используя нецензурную брань, и оскорбил его матом. Телеканал приостановил вещание из-за угроз погрома со стороны протестующих, но позже возобновил вещание.