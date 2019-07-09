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Грузинський телеканал відмовився звільняти журналіста, який образив Путіна

Новини » Суспільство    09.07.2019 - 11:31
Грузинський телеканал відмовився звільняти журналіста, який образив Путіна
Фото: Георгій Габунія (facebook.com giogabu)

Через два місяці телеведучий повернеться до роботи

Гендиректор грузинського телеканалу "Руставі 2" Ніка Гварамія заявив, що журналіста Георгія Габунію, який образив президента Росії Володимира Путіна матом в прямому ефірі, не звільнятимуть. Про це він сказав в ефірі "Громадського".

Гварамія наголосив, що мета телеведучого була "легітимна", але він вибрав неправильну форму подачі. Керівництво каналу вважає це неприйнятним, у зв'язку з чим Габунію відсторонили на два місяці від ефіру, однак після закінчення строку журналіст повернеться до роботи.

Варто відзначити, керівництво каналу принесло вибачення за поведінку співробітника, однак гендиректор повідомив, що телеканал "розділяє ставлення Георгія Габунії до Росії".

Підкреслимо, влада Грузії засудила висловлювання ведучого. Президент Саломе Зурабішвілі вважає виступ журналіста "спрямованим проти країни", а глава уряду Мамука Бахтадзе назвав його поведінку провокацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналіста грузинського телеканалу "Руставі 2" Георгія Габунію відсторонили на два місяці від роботи за образу нецензурною лайкою президента Росії Володимира Путіна в прямому ефірі.

Як писало РБК-Україна раніше, РФ може заборонити імпорт грузинського вина через образу Путіна в ефірі одного з грузинських телеканалів. Також Держдума Росії буде пропонувати заборону на грошові перекази з Росії до Грузії.

Так, в ефірі підсумкової щотижневої програми телеканалу "Руставі 2" тележурналіст Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента РФ, використовуючи нецензурну лайку, і образив його матом. Телеканал призупинив мовлення через погрози погрому з боку протестуючих, але пізніше відновив мовлення.

У Грузії відсторонили від роботи телеведучого, що образив Путіна Росія може заборонити імпорт грузинського вина через образи Путіна
Новини України Володимир ПутінГрузія
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