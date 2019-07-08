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Россия может запретить импорт грузинского вина из-за оскорбления Путина

Новости » Политика    08.07.2019 - 18:25
Россия может запретить импорт грузинского вина из-за оскорбления Путина
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Также Госдума инициирует запрет на денежные переводы из РФ в Грузию

Россия может запретить импорт грузинского вина из-за оскорбления президента РФ Владимира Путина во время эфира одного из грузинских телеканалов. Об этом в своем Facebook написал вице-спикер Государственной думы РФ, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

По его словам, на заседании Совета Госдумы в понедельник обсудят возможный запрет на импорт в Россию грузинских вин и воды из Грузии. Также Госдума будет предлагать запрет на денежные переводы из РФ в Грузию.

Россия может запретить импорт грузинского вина из-за оскорбления Путина

"Недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа", - написал вице-спикер Госдумы РФ.

Напомним, в эфире итоговой еженедельной программы телеканала "Рустави 2" ведущий Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину, используя нецензурную брань, и оскорбил его матом. Подчеркнем, "Рустави 2" приостановил вещание из-за угроз погрома со стороны протестующих.

Как писало РБК-Украина позже, телеканал возобновил вещание после мата в адрес Путина. Так, спустя несколько часов перерыва в вещании телеканала генеральный директор Ника Гварамия призвал сотрудников вернуться в офис, а правительство Грузии - защитить журналистов.

Между Россией и Грузией прекратились прямые перелеты "Рустави 2" возобновил вещание после мата в адрес Путина
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