В Грузии отстранили от работы телеведущего, оскорбившего Путина

Фото: Георгий Габуния (facebook.com GioGabu)

Журналиста отстранили от работы на 2 месяца

Журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунию отстранили от работы за оскорбление нецензурной бранью президента России Владимира Путина в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Журналиста отстранили от работы сроком на два месяца.

"Орган саморегулирования "Рустави 2" рассмотрел по собственной инициативе авторский текст журналиста Георгия Габунии, подготовленный 7 июля в программы "Постскриптум", который был произнесен в начале передачи. По решению саморегулирующегося органа, полностью прекращены полномочия журналиста Георгия Габунии сроком на два месяца", - указано в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, Россия может запретить импорт грузинского вина из-за оскорбления президента РФ Владимира Путина в эфире одного из грузинских телеканалов. Также Госдума России будет предлагать запрет на денежные переводы из РФ в Грузию.

Напомним, в эфире итоговой еженедельной программы телеканала "Рустави 2" ведущий Георгий Габуния на русском языке обратился к Путину, используя нецензурную брань, и оскорбил его матом. Подчеркнем, "Рустави 2" приостановил вещание из-за угроз погрома со стороны протестующих.

Позже телеканал возобновил вещание. Так, через несколько часов перерыва в вещании телеканала генеральный директор Ника Гварамия призвал сотрудников вернуться в офис, а правительство Грузии - защитить журналистов.