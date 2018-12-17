Грузинская оппозиция заявила о начале постоянных акций протеста

Фото: Григол Вашадзе (facebook.com/gregory vashadze)

Оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов в Грузии

В Грузии лидер объединенной оппозиции "Сила в единстве" Григол Вашадзе заявил о начале постоянных акций протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия online".

По его словам, перманентные акции будут мирными и в рамках закона.

"С завтрашнего дня начинаем акции, которые не прекратятся ни на один день", - заявил он.

Отметим, что оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов.

"Объединенная оппозиция категорически требует в кратчайшие сроки проведения досрочных парламентских выборов, изменения от начала и до конца избирательной администрации, проведения выборов по пропорциональным спискам, возвращения власти от криминальных методов к политическому процессу… Категорически требуем наказать всех тех криминалов, которые вчера напали на участников мирной манифестации, категорически требуем наказания тех будто полицейских, которым было поручено возглавлять эту карательную операцию. С завтрашнего дня мы начинаем акции, которые не остановятся ни на один день. Эти акции будут мирными, в рамках Конституции и закона Грузии", - заявил Вашадзе.

Добавим, 16 декабря в день инаугурации новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили оппозиция готовила акции протеста, которые должны были пройти в нескольких городах страны.

Вблизи грузинского города Телави между активистами объединенной оппозиции и сотрудниками полиции произошли столкновения. Оппозиционные активисты пытались попасть в город Телави, где у них была запланирована акция протеста.