В Грузии протестующим угрожают уголовными делами

Фото: протесты в Грузии (twitter.com/news_tbilisi)

Сегодня, 16 декабря, в Грузии состоялась инаугурация нового президента

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Грузии Георгий Гахария заявил, что все протестующие, нарушившие закон во время столкновений с правоохранителями, которые состоялись сегодня, 16 декабря, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

По словам Гахария, все протестующие, которые сегодня участвовали в стычках с правоохранителям вблизи грузинского города Телави будут привлечены к уголовной ответственности.

"...С завтрашнего дня каждому провокационному действию будет дана правовая оценка. Каждый, независимо от статуса, будет привлечен к ответственности...", - заявил глава грузинского МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи грузинского города Телави между активистами объединенной оппозиции и сотрудниками полиции произошли столкновения. Оппозиционные активисты пытались попасть в город Телави, где у них была запланирована акция протеста в связи со вступлением в должность нового президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Добавим, сегодня, 16 декабря, в день инаугурации новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили оппозиция готовила акции протеста, которые должны были пройти в нескольких городах страны.