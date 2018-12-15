В Грузии готовятся к протестам в день инаугурации президента страны

Фото: Саломе Зурабишвили (из открытых источников)

Саломе Зурабишвили уже отменила инаугурационные мероприятия в Тбилиси

В день инаугурации новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили оппозиция готови акции протеста пройдут в нескольких городах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылктй на "Грузия-Online".

Отмечается, что протесты в Телави, Кутаиси, Зугдиди и Батуми в воскресенье, 16 декабря.

"Главная акция состоится завтра в Телави, выдвигаться будем из Тбилиси", - заявил член "Национального движения" оппозиционер Заал Удумашвили.

Он анонсировал "многотысячное шествие", которым граждане страны опротестуют результаты выборов президента.

"Власть отняла у граждан Грузии право выбора. Нас будет очень много, и мы очень громко донесем голос до той власти, которая растоптала конституционное право каждого гражданина на избрание президента Грузии. Завтра в Телави следует отмечать назначение президента, а не избрание. 800 000 человек сказали нет "Грузинской мечте", и вся Грузия увидела, в какой форме они записали себе победу", - сказал Удумашвили.

Добавим, что у новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили заявили об отмене все мероприятий, запланированных к инаугурации, которые должны были состояться в Тбилиси. Причиной стало изменение, внесенное в закон об инаугурации, который 15 декабря 2018 в ускоренном порядке издал президент. Также отменен торжественный прием в Цинандали - он пройдет в здании Телавского театра.

"Таким образом, 16 декабря Саломе Зурабишвили не посетит Пантеон на Мтацминде, и Мемориал Героев, где согласно старому правилу инаугурации президент должен был побывать до принесения клятвы" - сообщает "Грузия-Online".

Отметим, инаугурация пятого президента Грузии состоится в Телави в 15:00 во дворце царя Ираклия Второго.

Напомним, ранее новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не говорила о взаимодействии с Россией. Также она отметила, что в ближайшее время Грузия не сможет перейти к сотрудничеству с Россией.