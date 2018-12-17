Грузинська опозиція заявила про початок постійних акцій протесту

Фото: Грігол Вашадзе (facebook.com/gregory vashadze)

Опозиція вимагає проведення дострокових парламентських виборів у Грузії

У Грузії лідер об'єднаної опозиції "Сила в єдності" Грігол Вашадзе заявив про початок постійних акцій протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія online".

За його словами, перманентні акції будуть мирними і в рамках закону.

"З завтрашнього дня починаємо акції, які не будуть вщухати ні на один день", - заявив він.

Відзначимо, що опозиція вимагає проведення дострокових парламентських виборів.

"Об'єднана опозиція категорично вимагає у найкоротші терміни проведення дострокових парламентських виборів, зміни від початку і до кінця виборчої адміністрації, проведення виборів за пропорційними списками, повернення влади від кримінальних методів політичного процесу... Категорично вимагаємо покарати всіх тих криміналів, які вчора напали на учасників мирної маніфестації, категорично вимагаємо покарання тих ніби поліцейських, яким було доручено очолювати цю каральну операцію З завтрашнього дня ми починаємо акції, які не зупиняться ні на один день. Ці акції будуть мирними, в рамках Конституції і закону Грузії", - заявив Вашадзе.

Додамо, 16 грудня в день інавгурації новообраного президента Грузії Саломе Зурабішвілі опозиція готувала акції протесту, які повинні були пройти в декількох містах країни.

Поблизу грузинського міста Телаві між активістами об'єднаної опозиції та співробітниками поліції відбулися зіткнення. Опозиційні активісти намагалися потрапити в місто Телаві, де у них була запланована акція протесту.