В Грузии запретили проводить свадьбы из-за роста COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Правительство Грузии ввело запрет на проведение свадеб и поминок. Такие меры были приняты в связи с ростом числа заболеваний коронавирусом.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Новые ограничения вступают в силу с 10 сентября. Также на месяц откладывается открытие театров и кинотеатров. Кроме этого участвовать в массовых мероприятиях разрешено до 200 участникам.

Отметим, по состоянию на 9 сентября в Грузии подтверждены 1773 случая коронавируса. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 44 новых случаев COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что с 15 сентября в Грузии изменили правила въезда иностранцев в страну, туристам необходимо иметь при въезде отрицательный тест на коронавирус.

До этого Грузия продлила запрет на международное авиасообщение до 30 сентября.

Также сообщалось, что Грузия сократила срок обязательной самоизоляции для прибывающих в страну.

Кроме этого сообщалось, что в мире с начала пандемии от коронавируса умерли более 900 тысяч человек. Всего в мире болеют почти 27,7 миллионов человек.