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Грузия сократила сроки обязательного карантина после въезда

Грузия, Суббота 15 августа 2020 11:55
Грузия сократила сроки обязательного карантина после въезда
Фото: флаг Грузии (pixabay.com)
Автор: Максим Зайченко

На карантине находятся около 7600 человек

Грузия сократила срок обязательного карантина и изоляции с 14 до 12 дней. Соответствующие поправки внесены в постановление правительства от 23 мая "О правилах изоляции и карантина".

Об этом сообщает издание Грузия Online.

Так, 12-дневный карантин обязателен для людей, прибывающих в страну с оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии, или иностранных государств, а также для лиц, контактировавших с зараженными.

Срок может быть сокращен в случае перевода человека из карантина в самоизоляцию или из самоизоляции в карантин, если к перемещению в карантинную зону он находился определенное количество дней в самоизоляции, или наоборот - до режима самоизоляции находился в карантине.

Всем прибывшим придется предоставить результаты теста на коронавирус не позднее, чем за 72 часа до поездки. Иностранные граждане будут оплачивать тестирования сами. Исключение составят лишь те, у кого при проведении первого теста будут обнаружены антитела к коронавирусу.

Отметим, сейчас в Грузии на карантине находятся около 7600 человек.

Напомним, ранее Украина внесла Грузию и Литву в "зеленый" список стран.

Кроме этого, в конце июля Албания и Болгария вернулись в список "красной зоны".

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