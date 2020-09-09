У Грузії заборонили проводити весілля через зростання COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Уряд Грузії ввів заборону на проведення весіль та поминок. Такі заходи були вжиті у зв'язку з зростанням числа захворювань коронавірусом.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Нові обмеження набувають чинності з 10 вересня. Також на місяць відкладається відкриття театрів і кінотеатрів. Крім цього брати участь у масових заходах дозволено до 200 учасникам.

Зазначимо, станом на 9 вересня в Грузії підтверджені 1773 випадки коронавірусу. За минулу добу в країні зафіксували 44 нових випадків COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що з 15 вересня в Грузії змінили правила в'їзду іноземців в країну, туристам необхідно мати при в'їзді негативний тест на коронавірус.

До цього Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення до 30 вересня.

Також повідомлялося, що Грузія скоротила термін обов'язкової самоізоляції для прибуваючих у країну.

Крім цього повідомлялося, що в світі з початку пандемії від коронавірусу померли понад 900 тисяч осіб. Всього у світі хворіють майже 27,7 мільйонів чоловік.