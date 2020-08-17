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Грузия продлила запрет на международное авиасообщение

Тбилиси, Понедельник 17 августа 2020 16:34
Грузия продлила запрет на международное авиасообщение
Фото: аэропорт (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Запрет не касается лишь трех направлений

Правительство Грузии вновь продлило запрет на международное авиасообщение. Запрет будет длиться до 30 сентября.

Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Запрет не касается лишь трех направлений - авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.

"Решение о поэтапном возобновлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Отметим, что Грузия ввела запрет на международные авиарейсы в марте.

Напомним, ранее Грузия сократила срок обязательной самоизоляции для прибывающих в страну.

Кроме того, Украина внесла Грузию и Литву в "зеленый" список стран.

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