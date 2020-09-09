В мире уже более 900 тысяч смертей от COVID-19

Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)

С начала пандемии коронавирус унес жизни более 900 тысяч жителей планеты. Больше всего смертей - почти 194 тысячи - в США.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

На втором месте по смертности в мире Бразилия. Там уже почти 127,5 тысяч умерших.

Среди "лидеров" также Индия (почти 74 тысячи), Мексика (67 тысячи), Великобритания (41,5 тысячи), Италия (35 тысячи), Франция (30 тысяч), Испания и Перу (в обеих странах почти по 30 тысяч смертей).

В Украине зафиксировано уже 2 934 смерти от коронавируса.

Всего в мире уже почти 27,7 млн человек заболели COVID-19. Из них 7 млн ​​случаев активны.

Ранее ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии.

ВОЗ также заявляли, что карантин сам по себе не сможет полностью остановить распространение коронавируса.